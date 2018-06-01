В Днепре умерли двое раненых на Донбассе бойцов ВСУ

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Пятница, 1 июня 2018, 06:36

В Днепропетровской областной больнице имени Мечникова умерли двое военнослужащих, получившие ранения на Донбассе.

Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

Врачи не смогли спасти бойца 24 бригады 47-летнего Юрия Довганика, который получил осколочное ранение во время вражеского обстрела 22 мая.

Также из-за пулевого ранения в голову от вражеского снайпера, полученного 27 мая, умер боец ​​92 бригады 34-летний Константин Гранов.

"Ранения головы были несовместимы с жизнью, врачи боролись до последней минуты", - написала Губа, выразив соболезнования семьям и собратьям героев и медицинскому песоналу.

Темы: Объединенные силы на Донбассе Днепр
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