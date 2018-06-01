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В Грузии требуют отставки правительства

Пятница, 1 июня 2018, 07:15

Участники многотысячного митинга, который проходит в четверг вечером перед зданием парламента в Тбилиси, потребовали отставки правительства.

Об этом пишет Грузия-online.

Организаторы акции также призвали в своих выступлениях президента Грузии Георгия Маргвелашвили присоединиться к протесту.

Ранее участники митинга после отставки Главного прокурора Ираклия Шотадзе потребовали привлечения его к уголовной ответственности и реорганизации правоохранительной и судебной систем.

Участники акции дали властям 2 часа на исполнение их требований, в противном случае они пригрозили радикализацией своих действий. В 22:00 время этого ультиматума истекло.

Ранее в четверг главный прокурор Грузии Шотадзе заявил о своем уходе с должности в связи с резонансным убийством в декабре 2017 года двух подростков в Тбилиси. Заявление Шотадзе последовало на фоне массового протеста у здания Главной прокуратуры Грузии из-за решения суда, не нашедшего виновных в убийстве одного из двух старшеклассников в массовой драке в Тбилиси в декабре 2017 года.

Позднее акция протеста переместилась от здания прокуратуры к парламенту. Акции солидарности с отцом убитого подростка проходят и в других городах Грузии.

Темы: Грузиямитинги
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