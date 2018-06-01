В Грузии требуют отставки правительства

Участники многотысячного митинга, который проходит в четверг вечером перед зданием парламента в Тбилиси, потребовали отставки правительства.

Об этом пишет Грузия-online.



Организаторы акции также призвали в своих выступлениях президента Грузии Георгия Маргвелашвили присоединиться к протесту.



Ранее участники митинга после отставки Главного прокурора Ираклия Шотадзе потребовали привлечения его к уголовной ответственности и реорганизации правоохранительной и судебной систем.



Участники акции дали властям 2 часа на исполнение их требований, в противном случае они пригрозили радикализацией своих действий. В 22:00 время этого ультиматума истекло.



Ранее в четверг главный прокурор Грузии Шотадзе заявил о своем уходе с должности в связи с резонансным убийством в декабре 2017 года двух подростков в Тбилиси. Заявление Шотадзе последовало на фоне массового протеста у здания Главной прокуратуры Грузии из-за решения суда, не нашедшего виновных в убийстве одного из двух старшеклассников в массовой драке в Тбилиси в декабре 2017 года.



Позднее акция протеста переместилась от здания прокуратуры к парламенту. Акции солидарности с отцом убитого подростка проходят и в других городах Грузии.