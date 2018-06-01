Глава МИД Германии решил посетить линию столкновения на Донбассе

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Пятница, 1 июня 2018, 09:18

Президент Петр Порошенко обсудил с министром иностранных дел ФРГ Гайко Маасом ситуацию на Донбассе и скоординировал дальнейшие шаги для мирного урегулирования конфликта.

Как сообщает пресс-служба президента, Маас впервые прибыл в Украину с рабочим визитом и президент принял его 31 мая.

Порошенко отметил решение Гайко Мааса посетить контактную линию для того, чтобы лично ознакомиться с ситуацией, которая сложилась в результате российской агрессии.

Стороны подчеркнули важность скорейшего развертывания многонациональной операции по поддержанию мира под эгидой ООН, что создаст благоприятную атмосферу для реализации Минских договоренностей.

"Была поддержана идея рассмотреть этот вопрос в рамках следующего заседания министров иностранных дел стран Нормандского формата", – информирует пресс-служба.

 

Порошенко и Маас поговорили об освобождении украинских политзаключенных и заложников, о спецоперации по Аркадия Бабченко, о деле МН17.

Украинский лидер также заявил, что "Северный поток-2" дает "дополнительную политическую преимущество для России и формирует у агрессора представление о его полной безнаказанности".

Кроме того, Порошенко и Маас обсудили вопросы подготовки к 20-му саммита Украина – ЕС, который состоится в Брюсселе 9 июля.

Утром 1 июня главы МИД Украины и Германии отправились в Мариуполь.

УП, дополнено
Темы: Донбасс Германия Порошенко международные отношения
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