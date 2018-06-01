Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Германии решил посетить линию столкновения на Донбассе

Пятница, 1 июня 2018, 09:18
Глава МИД Германии решил посетить линию столкновения на Донбассе
Andrij Melnyk

Президент Петр Порошенко обсудил с министром иностранных дел ФРГ Гайко Маасом ситуацию на Донбассе и скоординировал дальнейшие шаги для мирного урегулирования конфликта.

Как сообщает пресс-служба президента, Маас впервые прибыл в Украину с рабочим визитом и президент принял его 31 мая.

Порошенко отметил решение Гайко Мааса посетить контактную линию для того, чтобы лично ознакомиться с ситуацией, которая сложилась в результате российской агрессии.

Стороны подчеркнули важность скорейшего развертывания многонациональной операции по поддержанию мира под эгидой ООН, что создаст благоприятную атмосферу для реализации Минских договоренностей.

"Была поддержана идея рассмотреть этот вопрос в рамках следующего заседания министров иностранных дел стран Нормандского формата", – информирует пресс-служба.

 

Порошенко и Маас поговорили об освобождении украинских политзаключенных и заложников, о спецоперации по Аркадия Бабченко, о деле МН17.

Украинский лидер также заявил, что "Северный поток-2" дает "дополнительную политическую преимущество для России и формирует у агрессора представление о его полной безнаказанности".

Кроме того, Порошенко и Маас обсудили вопросы подготовки к 20-му саммита Украина – ЕС, который состоится в Брюсселе 9 июля.

Утром 1 июня главы МИД Украины и Германии отправились в Мариуполь.

УП, дополнено
Темы: ДонбассГерманияПорошенкомеждународные отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
08:11
Россияне атаковали Украину 28 дронами, 24 из них уничтожены – Генштаб 
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
Все новости...
Реклама: