Глава МИД Германии решил посетить линию столкновения на Донбассе

Президент Петр Порошенко обсудил с министром иностранных дел ФРГ Гайко Маасом ситуацию на Донбассе и скоординировал дальнейшие шаги для мирного урегулирования конфликта.



Как сообщает пресс-служба президента, Маас впервые прибыл в Украину с рабочим визитом и президент принял его 31 мая.



Порошенко отметил решение Гайко Мааса посетить контактную линию для того, чтобы лично ознакомиться с ситуацией, которая сложилась в результате российской агрессии.

Стороны подчеркнули важность скорейшего развертывания многонациональной операции по поддержанию мира под эгидой ООН, что создаст благоприятную атмосферу для реализации Минских договоренностей.



"Была поддержана идея рассмотреть этот вопрос в рамках следующего заседания министров иностранных дел стран Нормандского формата", – информирует пресс-служба.

Порошенко и Маас поговорили об освобождении украинских политзаключенных и заложников, о спецоперации по Аркадия Бабченко, о деле МН17.



Украинский лидер также заявил, что "Северный поток-2" дает "дополнительную политическую преимущество для России и формирует у агрессора представление о его полной безнаказанности".



Кроме того, Порошенко и Маас обсудили вопросы подготовки к 20-му саммита Украина – ЕС, который состоится в Брюсселе 9 июля.

Утром 1 июня главы МИД Украины и Германии отправились в Мариуполь.