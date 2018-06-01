В Запорожье задержан сотрудник внутренней безопасности Приватбанка

Правоохранители задержали главного специалиста по вопросам внутренней безопасности Приватбанка в Запорожье по подозрению в вымогательстве и получении взятки от клиента-должника банка.



Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.



Досудебное расследование установило, что главный специалист по вопросам внутренней безопасности указанного банка требовал от физического лица неправомерную выгоду за решение вопроса о списании долговых обязательств последнего перед ПАО КБ "Приватбанк".



31 мая прокуратура Запорожской области с участием сотрудников УЗЭ в области ДЗЭ НПУ задокументировала факт получения злоумышленником неправомерной выгоды на сумму 10 тыс. грн.



Санкцией ч.3 ст.368 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.



Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, отмечают в прокуратуре.