Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Запорожье задержан сотрудник внутренней безопасности Приватбанка

Пятница, 1 июня 2018, 10:08

Правоохранители задержали главного специалиста по вопросам внутренней безопасности Приватбанка в Запорожье по подозрению в вымогательстве и получении взятки от клиента-должника банка.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Досудебное расследование установило, что главный специалист по вопросам внутренней безопасности указанного банка требовал от физического лица неправомерную выгоду за решение вопроса о списании долговых обязательств последнего перед ПАО КБ "Приватбанк".

31 мая прокуратура Запорожской области с участием сотрудников УЗЭ в области ДЗЭ НПУ задокументировала факт получения злоумышленником неправомерной выгоды на сумму 10 тыс. грн.

Санкцией ч.3 ст.368 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

 Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, отмечают в прокуратуре.

Темы: взяткаЗапорожьеПриватпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
взятка
ВАКС отказался отстранить от должности задержанного на взятке главу Тернопольского облсовета − ЦПК
Подозреваемую нардепа Марченко исключили из партии "Слуга народа"
"Взятка через забор": в "Слуге народа" объяснили, как будут реагировать на дело Марченко
Последние новости
08:11
Россияне атаковали Украину 28 дронами, 24 из них уничтожены – Генштаб 
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
Все новости...
Реклама: