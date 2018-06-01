В Запорожье задержан сотрудник внутренней безопасности Приватбанка

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Пятница, 1 июня 2018, 10:08

Правоохранители задержали главного специалиста по вопросам внутренней безопасности Приватбанка в Запорожье по подозрению в вымогательстве и получении взятки от клиента-должника банка.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Досудебное расследование установило, что главный специалист по вопросам внутренней безопасности указанного банка требовал от физического лица неправомерную выгоду за решение вопроса о списании долговых обязательств последнего перед ПАО КБ "Приватбанк".

31 мая прокуратура Запорожской области с участием сотрудников УЗЭ в области ДЗЭ НПУ задокументировала факт получения злоумышленником неправомерной выгоды на сумму 10 тыс. грн.

Санкцией ч.3 ст.368 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

 Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, отмечают в прокуратуре.

Темы: взятка Запорожье Приват прокуратура
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