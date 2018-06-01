Саакашвили проиграл суд относительно выдворения в Польшу

Окружной административный суд Киева отказал Михеилу Саакашвили в удовлетворении исковых требований к Государственной миграционной службе и Администрации Государственной пограничной службы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Отмечается, что Саакашвили просил суд признать незаконным решение ДМС о его реадмиссии в Польшу, признать незаконными действия ГМС и ГПС по реадмиссии, а также истец просил суд обязать ГМС отменить соответствующее решение.

"Фактическими обстоятельствами дела, установлено, что 10 сентября 2017 года в пункте пропуска через государственную границу Украины "Шегини" Саакашвили совершил незаконное пересечение государственной границы Украины из Польши в Украину без разрешения соответствующих органов власти", - говорится в заявлении суда.

"Факт незаконного пересечения государственной границы подтверждается судебными решениями, вступившими в законную силу, а именно постановлением Мостиского районного суда Львовской области, которым оставлено ​​без изменений соответствующее постановление апелляционного суда Львовской области", - добавили там.

Также сообщается, что Окружной админсуд Киева из предоставленных сторонами документов установил, что реадмиссия Саакашвили, как лица, незаконно находящегося на территории Украины, осуществлялась по стандартной процедуре инициированной ГМС, на основании Соглашения между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии и ратифицированной соответствующим Законом Украины.

Кроме того, в суде добавляют, что также было установлено, что по результатам рассмотрения соответствующего запроса, польская сторона дала согласие на реадмиссию Саакашвили, о чем сообщила ГМС письмом, копия которого имеется в материалах административного дела.

Как сообщалось, 14 февраля экс-президент Грузии Михеил Саакашвили подал иск в Окружной админсуд Киева с требованием признать незаконным выдворение его в Польшу.

Ранее, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане.

Позже в Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили в Польшу.

При этом Саакашвили должны были допросить 13 февраля в Святошинском райсуде Киева по делу расстрела на Институтской в феврале 2014 года.

В Варшаве Саакашвили заявил, что будет восстанавливать свое украинское гражданство, организовывать протесты в Украине.

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