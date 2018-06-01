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Главы МИДов "нормандской четверки" договорились о встрече

Пятница, 1 июня 2018, 13:02
Главы МИДов нормандской четверки договорились о встрече

Министры иностранных дел Германии, Франции, России и Украины достигли договоренности о переговорах 11 июня в Берлине.

Об этом сообщил в пятницу в Мариуполе министр иностранных дел Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.

"Вчера, и в течение последних недель, у меня проходили дискуссии с главами МИД Франции, России и Украины. И мне очень нравится, что нам все-таки удалось договориться о заседании в нормандском формате на уровне министров иностранных дел, которое, между тем, состоится 11 июня в Берлине", - цитирует слова Мааса "Интерфакс-Украина".

В свою очередь Климкин проинформировал, что на заседании будут подняты вопросы, в частности, освобождения украинских заключенных, которые находятся как в РФ, так и на оккупированной территории Донбасса, а также возможный формат миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Это должна быть настоящая миссия, а не фейк, как это типично для России. То, что мы видим сейчас – это стремление России легитимизировать свой протекторат на Донбассе, а также дестабилизировать нас – демократическую Украину", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Климкин отметил, что реальная миссия должна внести свой вклад в установление безопасности на Донбассе, после чего перебрать на себя контроль над оккупированными территориями, а затем начать подготовку к демократическим выборам на этой территории.

Как сообщалось, в феврале встреча глав МИД стран "нормандского формата" была запланирована на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но она не состоялась. Сначала она планировалась на 18.00 16 февраля. Однако впоследствии выяснилось, что встреча не состоится, так как на нее не успевает прибыть немецкая делегация.

17 февраля стало известно, что встреча не состоялась из-за того, что у российской стороны не нашлось для этого свободного времени.

Темы: МИДГерманияФранцияУкраинаЕвропа
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