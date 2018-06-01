Следствие о покушении на Бабченко выявило новую угрозу – СБУ

Служба безопасности Украины в ходе расследования организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко выяснила, что существовала угроза и безопасности других людей.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр СБУ.

"В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий по делу подготовки террористического акта в отношении журналиста А. Бабченко Службой получена информация о реальной угрозе безопасности других граждан", -.

Спецслужба пообещала сообщить детали позже.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

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Как стало известно, предполагаемым организатором убийства Бабченко является Борис Герман, который также является обвиняемым в других уголовных делах.

Суд постановил избрать для Германа меру пресечения в виде ареста. Во время заседания он заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика из фонда Путина.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко, будет предоставлена охрана.