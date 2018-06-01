Менее 1% украинцев назвали судебную реформу полностью успешной – опрос

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Пятница, 1 июня 2018, 15:46

73% граждан считают ход судебной реформы в Украине неуспешным, причем 43% считают ее полностью провальной.

Об этом свидетельствуют результаты опроса населения Украины, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Как успешную, говорят исследователи, эту реформу оценили лишь 10%.

 

По их данным, негативные оценки преобладают и касательно успехов в очистке судейского корпуса от нечестных судей.

"43% граждан совсем не видят успехов в этом деле, а 30% отмечают наличие лишь единичных успешных случаев", - отмечается в сообщении.

 

Опрос проводился с 19 по 25 мая во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Сообщается, что финансировало опрос Агентство США по международному развитию (USAID).

Темы: суд реформы опрос
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