Менее 1% украинцев назвали судебную реформу полностью успешной – опрос
73% граждан считают ход судебной реформы в Украине неуспешным, причем 43% считают ее полностью провальной.
Об этом свидетельствуют результаты опроса населения Украины, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
Как успешную, говорят исследователи, эту реформу оценили лишь 10%.
По их данным, негативные оценки преобладают и касательно успехов в очистке судейского корпуса от нечестных судей.
"43% граждан совсем не видят успехов в этом деле, а 30% отмечают наличие лишь единичных успешных случаев", - отмечается в сообщении.
Опрос проводился с 19 по 25 мая во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Сообщается, что финансировало опрос Агентство США по международному развитию (USAID).
Как сообщалось, это же исследование показало, что только 5% украинцев готовы доверить создание антикоррупционного суда представителям президента Петра Порошенко.