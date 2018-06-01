Хуг: в мае на Донбассе погибло 10 гражданских

За прошлый месяц на Донбассе из-за военного конфликта погибло 10 гражданских еще 25 человек получили ранения.

Об этом заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Только в мае 35 жертв — 10 погибших и 25 раненых", - сказал Хуг.

Он подчеркнул, что почти 4 года назад стороны обещали прекратить насилие и избежать жертв среди мирного населения.

28 мая вблизи Торецка Донецкой области в результате обстрела боевиков погибла 15-летняя девочка.

24 мая он сообщил, что на Донбасс стягивают все больше тяжелого вооружения.