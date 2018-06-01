Хуг: в мае на Донбассе погибло 10 гражданских

480 просмотров
Пятница, 1 июня 2018, 15:54

За прошлый месяц на Донбассе из-за военного конфликта погибло 10 гражданских еще 25 человек получили ранения.

Об этом заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Только в мае 35 жертв — 10 погибших и 25 раненых", - сказал Хуг.

Он подчеркнул, что почти 4 года назад стороны обещали прекратить насилие и избежать жертв среди мирного населения.

28 мая вблизи Торецка Донецкой области в результате обстрела боевиков погибла 15-летняя девочка.

24 мая он сообщил, что на Донбасс стягивают все больше тяжелого вооружения.

Украинская правда
Темы: Донбасс ОБСЕ война
powered by lun.ua
По теме
Выборы во время войны: как говорить с Донбассом? 1 июня 2018, 12:00
В больнице скончался сержант: закрыл собой дочь от обстрела на Донбассе 1 июня 2018, 11:08
Глава МИД Германии решил посетить линию столкновения на Донбассе 1 июня 2018, 09:18
Все новости
Главные новости
Билеты на поезда в Украине подорожали еще раз
Данилюк в письме депутатам предупредил о возможном скачке инфляции
Львов получил €35 миллинов на решение проблемы с мусором
Наезд спецавто на подростка будет расследовать СБУ
Все новости
социум

Как игра в "Мафию" может бороться с коррупцией

европа

Почему в Европе нельзя фотографировать людей на улице