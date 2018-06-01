Суд продлил арест для "шпиона" за Гройсманом

Суд продлил арест для экс-заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, который подозревается в работе на российские спецслужбы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Шевченковского райсуда Киева в Facebook.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Ежову, подозреваемому по ч.1 ст.111 УК (государственная измена), и продлил ему арест до 20 июня.

Как сообщалось, 20 декабря 2017 года Служба безопасности Украины задержала на рабочем месте чиновника секретариата Кабмина, который передавал российским кураторам информацию о деятельности украинского правительства.

Позже суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

СМИ выяснили, что речь идет о Станиславе Ежове - заместителе руководителя протокола премьер-министра.

СБУ несколько месяцев "вела" его с согласия премьер-министра Владимира Гройсмана для документирования контактов Ежова с российскими спецслужбами.

Премьер-министр Владимир Гройсман позже заявлял, что его переводчика Станислава Ежова проверяли много раз.

По данным СБУ, задержанный информировал спецслужбы России о зарубежных поездках и переговорах премьер-министра Владимира Гройсмана.

Сам он вину не признает.

Все подробности о задержании, и о самом Ежова читайте в статье: Шпион, выйди вон. Все о скандале с переводчиком Гройсмана.