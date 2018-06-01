Спецоперация с Бабченко: Луценко и Грицак отчитались перед иностранцами
Генпрокурор Юрий Луценко и руководитель СБУ Василий Грицак рассказали о спецоперации по инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко иностранным дипломатам.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
По ее данным, встреча состоялась 1 июня. В ней приняли участие руководители дипломатических представительств стран-представителей "Большой семерки", стран ЕС, Норвегии, Австралии, Европейского Союза и Совета Европы.
"Во время встречи была дана информация о ключевых аспектах проводимой работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главы силовых ведомств обратили внимание иностранцев выбранную стратегию, которая спасла от гибели журналиста и позволила "полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления", а также получить сведения о возможных потенциальных жертвах, против которых вероятно готовились террористические акты и убийства.
Луценко подчеркнул также, что это была "масштабная и сложная операция", не обо всех деталях которой можно рассказывать общественности на этом этапе.
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