Спецоперация с Бабченко: Луценко и Грицак отчитались перед иностранцами

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Пятница, 1 июня 2018, 18:11

Генпрокурор Юрий Луценко и руководитель СБУ Василий Грицак рассказали о спецоперации по инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко иностранным дипломатам.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, встреча состоялась 1 июня. В ней приняли участие руководители дипломатических представительств стран-представителей "Большой семерки", стран ЕС, Норвегии, Австралии, Европейского Союза и Совета Европы.

"Во время встречи была дана информация о ключевых аспектах проводимой работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главы силовых ведомств обратили внимание иностранцев выбранную стратегию, которая спасла от гибели журналиста и позволила "полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления", а также получить сведения о возможных потенциальных жертвах, против которых вероятно готовились террористические акты и убийства.

Луценко подчеркнул также, что это была "масштабная и сложная операция", не обо всех деталях которой можно рассказывать общественности на этом этапе.

 

Дополняется...

Темы: Бабченко Аркадий мир Луценко Грицак
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