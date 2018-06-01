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Спецоперация с Бабченко: Луценко и Грицак отчитались перед иностранцами

Пятница, 1 июня 2018, 18:11
Спецоперация с Бабченко: Луценко и Грицак отчитались перед иностранцами

Генпрокурор Юрий Луценко и руководитель СБУ Василий Грицак рассказали о спецоперации по инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко иностранным дипломатам.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, встреча состоялась 1 июня. В ней приняли участие руководители дипломатических представительств стран-представителей "Большой семерки", стран ЕС, Норвегии, Австралии, Европейского Союза и Совета Европы.

"Во время встречи была дана информация о ключевых аспектах проводимой работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главы силовых ведомств обратили внимание иностранцев на выбранную стратегию, которая спасла от гибели журналиста и позволила "полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления", а также получить сведения о возможных потенциальных жертвах, против которых вероятно готовились террористические акты и убийства.

Луценко подчеркнул также, что это была "масштабная и сложная операция", не обо всех деталях которой можно рассказывать общественности на этом этапе.

 

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика. 

Комитет защиты журналистов (CPJ), ОБСЕ и "Репортеры без границ" раскритиковали такую спецоперацию.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

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Как стало известно, предполагаемым организатором убийства Бабченко является Борис Герман, который также является обвиняемым в других уголовных делах.

Суд постановил избрать для Германа меру пресечения в виде ареста. Во время заседания он заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика из фонда Путина.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко, будет предоставлена охрана.

Украинская правда

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Темы: Бабченко АркадиймирЛуценкоГрицак
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