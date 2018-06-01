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Сводка ООС: бои продолжались на мариупольском направлении

Пятница, 1 июня 2018, 19:10

В течение суток боевые действия продолжались на мариупольском направлении, потерь среди военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Обострение ситуации отмечалось также в Крымском, что на луганском направлении и вблизи Павлополя на мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

В штабе ООС уверяют, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируется.

Украинская правда
Темы: ДонбассОбъединенные силы на ДонбассеОРДЛО
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