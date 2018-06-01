Сводка ООС: бои продолжались на мариупольском направлении
Пятница, 1 июня 2018, 19:10
В течение суток боевые действия продолжались на мариупольском направлении, потерь среди военных нет.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
"Обострение ситуации отмечалось также в Крымском, что на луганском направлении и вблизи Павлополя на мариупольском направлении", - говорится в сообщении.
В штабе ООС уверяют, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируется.
Украинская правда