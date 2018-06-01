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Главные новости дня – за 60 секунд

Пятница, 1 июня 2018, 21:03

Задержанный глава "РИА Новости Украины" просит российское гражданство, МВФ недовольны решениями Украины, сбитого полицейскими подростка прооперировали – новости, которые обсуждали 1 июня.

О главе "РИА Новости Украина". Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой.

В Министерстве иностранных дел России пообещали помочь Вышинскому, но не объяснили как.

Сам Вышинский уверен, что выход из украинского гражданства может помочь ему стать претендентом для обмена заложниками.

О недовольстве МВФ. Международный валютный фонд недоволен последними решениями правительства Украины относительно полномочий Минфина и подчинения ГФС.

В нем говорится о двух решениях, принятых на закрытой части заседания Кабмина неделю назад. В Фонде отмечают, что этим Украина нарушает обязательства, взятые во время получения предыдущего транша от МВФ. Речь идет о еще необнароднованных постановлениях правительства о лишении Минфина полномочий по утверждению финансовых документов правительства.

Еще по теме МВФ: министр финансов Александр Данилюк разослал народным депутатам письмо, в котором призывает немедленно принять закон об антикоррупционном судк и тем самым разблокировать финансирование от МВФ. Он предупреждает, что если Верховная Рада не примет такого решения, страну ожидают "серьезные финансовые и политические последствия".

О сбитом подростке. 13-летнего парня, которого в Киеве на улице Григоренко сбил полицейский автомобиль, дважды прооперировали, он находится в реанимации.

А столичная прокуратура организовала досудебное расследование в уголовном производстве по факту ДТП.

О спецоперации с Бабченко. Генпрокурор Юрий Луценко и руководитель СБУ Василий Грицак рассказали о спецоперации по инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко иностранным дипломатам.

О Труханове. Антикоррупционные органы завершили расследование в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и чиновников горсовета, которых подозревают в хищении средств городского бюджета.

В частности, прокуроры пришли к выводу о достаточности собранных доказательств, чтобы составить обвинительный акт в отношении Труханова, одесских чиновников и других лиц, которые подозреваются в хищении средств городского бюджета в особо крупных размерах при покупке по завышенной цене помещений бывшего завода "Краян".

О ценах на билеты. Железнодорожные билеты на поезда "Укрзализныци" подорожали с 1 июня на 6% в связи с наступлением летнего сезона.

О катастрофе МН17. Палата представителей нидерландского парламента единогласно поддерживает решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу с малайзийским "Боингом" в 2014 году над Донбассом.

О Кореях. Северная и Южная Корея в пятницу возобновили мирные переговоры на высшем уровне. Сеул видит в этих переговорах важный шаг по укреплению доверия в отношениях с Пхеньяном на фоне попыток США убедить КНДР отказаться от своего ядерного оружия.

Темы: СМИгражданствосудДТПБабченко Аркадий
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