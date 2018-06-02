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США заблокировали проект резолюции ООН, который осуждает насилие против палестинцев

Суббота, 2 июня 2018, 01:07

США в пятницу, 1 июня, применили вето к проекту резолюции Совбеза ООН, в котором осуждается применение Израилем силы против палестинских гражданских лиц.

Об этом сообщает Reuters.

Вашингтон раскритиковал резолюцию за "грубый односторонний взгляд" и отсутствие осуждения деятельности палестинской группировки "ХАМАС".

"Террористическая группировка "ХАМАС" несет главную ответственность за ужасные условия жизни в Секторе Газа", - заявила посол США в ООН Ники Хейли перед голосованием.

"Любой, кто беспокоится о мирном процессе, должен голосовать против этого", - добавила она.

За проект, внесенный на рассмотрение Совбеза ООН Кувейтом, проголосовали Франция, РФ, Китай, Кот-д'Ивуар, Казахстан, Боливия, Перу, Швеция и Экваториальная Гвинея. Великобритания, Нидерланды, Польша и Эфиопия - воздержались, США - проголосовали против.

Отмечается, что для принятия резолюции необходимо 9 голосов без вето постоянных членов Совбеза - США, Великобритании, Франции, России и Китая.

В то же время в ООН не поддержали проект резолюции, который предложили США. В нем Вашингтон обвиняет "ХАМАС" в насилии и заявляет о праве Израиля на самооборону.

Три члена Совета безопасности проголосовали против, 10 - воздержались, только США проголосовали за.

"ХАМАС" и проиранская группировка "Исламский джихад" заявили, что их недавние действия, включая обстрел израильской территории, являются ответом на то, что с 30 марта во время протестов на границе с Сектором Газа погибли по меньшей мере 116 палестинцев.

Напомним, в Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

В связи с этим на административной границе Сектора Газа произошли беспорядки, в результате которых, по данным палестинского министерства здравоохранения, погибли 58 человек, 2700 - травмированы.

Европейский Союз призвал все стороны к сдержанности, чтобы не допустить большее количество жертв.

Белый дом возложил вину на группировку "ХАМАС". США заявили, что Израиль "имеет право защищать себя".

Темы: СШАООНИзраиль
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