На Луганщине полиция изъяла арсенал оружия и боеприпасов

В районе пасеки в поселке Раздольное Старобельского района Луганской области полиция изъяла осветительные мины, артснаряды, патроны, гранаты и дымовые шашки.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Сотрудники следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции вместе с СБУ и работниками ГСЧС по информации мужчины выехали по указанному адресу и обнаружили в лесу закопанную сумку, в которой и находились смертоносные предметы", - говорится в сообщении.

С места находки были изъяты три ПГ-7С, дымовая шашка, осветительная мина СМ11, три артснаряда, 30 УЗРГМ, 8 запалов УДО, 40 ВОГ 25, 12 гранат Ф1 без запала, 19 гранат РГД-5 без запала, граната РГО без запала 7 гранат РГН без запала.

Также изъяли 7700 патронов, 28 рельсов с патронами 5,45 мм в каждой по 15 патронов, 7 пустых магазинов к пулемету, 3 пустых магазина с АК, 2 магазина 7,62 мм с 30 патронами, 3 магазина с 30 патронами 5,45 мм, выстрелы РПГ"

Отмечается, что часть боеприпасов вывезли на полигон и обезвредили работники ГСЧС, остальные - направили на исследование.

Указанный факт зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ч.1 ст.263 УК Украины, проводится досудебное следствие.