ООС: Боевики применили минометы и артиллерию, 1 раненый

За прошедшие сутки боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза - применяли тяжелое вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 2 июня.

"Ситуация в районе проведения ООС контролируется.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали испытывать на прочность оборону защитников Крымского, Свитлодарска и Мариуполя. Наши войска вели активную оборону и адекватно отвечали на действия противника", - говорится в отчете.

"В районе населенного пункта Крымское, что на Луганщине, а также на Горловском направлении в районе населенных пунктов Троицкое и Луганское враг прибегал к провокациям, открывал огонь из стрелкового оружия.

Подразделениями объединенных сил огневые точки противника были быстро подавлены", - подчеркнули в пресс-центре.

"В районе Авдеевки и на других направлениях отмечается применение оккупантами снайперов. В то же время наши подразделения принимают ряд контрснайперських мероприятий, не допуская активизации снайперского огня противника", - заявили в ООС.

Активные боевые действия продолжаются в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Широкино. Боевики дважды применяли на этом направлении тяжелое вооружение - 122-мм артиллерию и 82-мм минометы.

В течение текущих суток потерь среди украинских военных нет.

По данным разведки, 3 оккупантов уничтожено и 2 ранены.

"Сегодня (2 июня - ред.) в 6:10 утра российско-оккупационные войска обстреляли из стрелкового оружия КПВВ "Майорское". Пострадавших нет", - подчеркнули в пресс-центре.