ООС: Боевики применили минометы и артиллерию, 1 раненый
За прошедшие сутки боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза - применяли тяжелое вооружение.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 2 июня.
"Ситуация в районе проведения ООС контролируется.
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали испытывать на прочность оборону защитников Крымского, Свитлодарска и Мариуполя. Наши войска вели активную оборону и адекватно отвечали на действия противника", - говорится в отчете.
"В районе населенного пункта Крымское, что на Луганщине, а также на Горловском направлении в районе населенных пунктов Троицкое и Луганское враг прибегал к провокациям, открывал огонь из стрелкового оружия.
Подразделениями объединенных сил огневые точки противника были быстро подавлены", - подчеркнули в пресс-центре.
"В районе Авдеевки и на других направлениях отмечается применение оккупантами снайперов. В то же время наши подразделения принимают ряд контрснайперських мероприятий, не допуская активизации снайперского огня противника", - заявили в ООС.
Активные боевые действия продолжаются в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Широкино. Боевики дважды применяли на этом направлении тяжелое вооружение - 122-мм артиллерию и 82-мм минометы.
В течение текущих суток потерь среди украинских военных нет.
По данным разведки, 3 оккупантов уничтожено и 2 ранены.
"Сегодня (2 июня - ред.) в 6:10 утра российско-оккупационные войска обстреляли из стрелкового оружия КПВВ "Майорское". Пострадавших нет", - подчеркнули в пресс-центре.