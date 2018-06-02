Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: Боевики применили минометы и артиллерию, 1 раненый

Суббота, 2 июня 2018, 07:26
ООС: Боевики применили минометы и артиллерию, 1 раненый

За прошедшие сутки боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза - применяли тяжелое вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 2 июня.

"Ситуация в районе проведения ООС контролируется.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали испытывать на прочность оборону защитников Крымского, Свитлодарска и Мариуполя. Наши войска вели активную оборону и адекватно отвечали на действия противника", - говорится в отчете.

"В районе населенного пункта Крымское, что на Луганщине, а также на Горловском направлении в районе населенных пунктов Троицкое и Луганское враг прибегал к провокациям, открывал огонь из стрелкового оружия.

Подразделениями объединенных сил огневые точки противника были быстро подавлены", - подчеркнули в пресс-центре.

"В районе Авдеевки и на других направлениях отмечается применение оккупантами снайперов. В то же время наши подразделения принимают ряд контрснайперських мероприятий, не допуская активизации снайперского огня противника", - заявили в ООС.

Активные боевые действия продолжаются в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Широкино. Боевики дважды применяли на этом направлении тяжелое вооружение - 122-мм артиллерию и 82-мм минометы.

В течение текущих суток потерь среди украинских военных нет.

По данным разведки, 3 оккупантов уничтожено и 2 ранены.

"Сегодня (2 июня - ред.) в 6:10 утра российско-оккупационные войска обстреляли из стрелкового оружия КПВВ "Майорское". Пострадавших нет", - подчеркнули в пресс-центре.

Темы: ООСбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: