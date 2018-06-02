В Кривом Роге похитили и застрелили мужчину - СМИ

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Суббота, 2 июня 2018, 09:50

В Кривом Роге неизвестные похитили мужчину и выбросили его из автомобиля во время движения.

Об этом сообщает "Первый Криворожский" со ссылкой на оцевидцев происшествия.

"Между группой мужчин возникла ссора, после которой несколько человек схватили парня и погрузили в Mercedes Benz Sprinter... В автомобиле прозвучали два выстрела, после которых человека выбросили из авто. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, от полученных травм он скончался", - отмечается в сообщении. 

По данным СМИ, в городе был объявлен оперативный план "Перехват". Правоохранители разыскивают подозреваемых и Mercedes Benz Sprinter белого цвета.

Официальных заявлений полиции по факту инцидента в настоящее время нет.

Темы: убийство Днепропетровская область полиция
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