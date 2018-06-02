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Участники акций протеста перекрывали трассы Одесса-Рени и Одесса-Киев

Суббота, 2 июня 2018, 10:35

В Одесской области владельцы приморских баз отдыха, расположенных в районе н.п. Рассейка и Катранка Татарбунарского района, перекрывали участок трассы Одесса-Рени.

Как сообщает "Думская", участники акции требовали отремонтировать 35 километров дороги от с.Заречное до Рассейки. 

По данным "БессарабияИнформ", участие в акции также принимали жители приморских сел, предприниматели и представители сельсоветов. 

Как заявили присутствующие на акции владельцы баз отдыха, туристы перестали ездить в регион из-за бездорожья. 

"Отменен рейс Одесса-Катранка, Измаил-Рассейка... Мы теряем туристов, они переезжают на отдых в другие регионы", - заявила одна из участниц акции протеста. 

Вместе с тем движение на трассе Одесса-Киев в районе н.п. Знаменка Ивановского района было парализовано примерно с 19:00:  жители Цебриковской ОТГ таким образом выражали протест против назнченных перевыборов в громаде.

Как сообщает Одесса.Online, в результате акции на дороге скопилось большое количество фур. На месте присутствовали правоохранители. 

 

Фото Сергея Веселова

Напомним, 1 июня президент Петр Порошенко находился в Одесской обл. с рабочим визитом.

Во время поездки Порошенко заявил, что подписал распоряжение по представлению главы Одесской ОГА об увольнении председателя Татарбунарского района Александра Кривенко, который не передал в аренду инвестору землю для строительства солнечной электростанции.

Также в ходе визита Порошенко открыл мостовой переход на дороге Одесса - Рени в районе молдавского села Паланка.

В начале мая министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что ремонт трассы Одесса-Рени планируется завершить до конца 2018 года. Проект ремонта моста на трассе Одесса-Рени пересмотрели в сторону увеличения стоимости на 47%.

Обещание отремонтировать трассу Одесса-Рени до конца 2015 г. давал в июне того же года новоназначенный глава региона Михеил Саакашвили. В апреле 2016 г. аппарат ОГА обнародовал видео о будущей новой трассе и сообщил, что строительные работы начнутся в мае. В сентябре Саакашвили заявил, что будет транслировать ремонт трассы в прямом эфире, в ноябре его уволили с должности главы региона.

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Темы: Одесская областьдороги
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