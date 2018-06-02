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Президент Эстонии: То, что творится в Украине – это война

Суббота, 2 июня 2018, 12:27
Президент Эстонии: То, что творится в Украине – это война

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала называть то, что происходит на востоке Украины, войной, а не замороженным конфликтом.

Об этом она заявила на конференции имени бывшего президента Леннарта Мэри, сообщает пресс-служба президента Эстонии.

"В Украине только в течение прошлой недели во время обстрелов были убиты четверо людей, в том числе 15-летняя девочка, еще 15 человек получили ранения. Это не замороженный конфликт - это война", - заявила Кальюлайд.

Она также напомнила, что в этом году исполняется 10 лет, как Запад ничего не смог сделать с оккупацией грузинских территорий.

"Мы внимательно подбираем слова, называя зловещую линию оккупации в Грузии чем-то другим. Когда я в октябре спросила у мониторинговой миссии ЕС, почему мы используем эвфемизмы вроде "административная пограничная линия", мне не смогли ответить", - отметила президент Эстонии.

Она напомнила о своем визите в Украину на прошлой неделе и отметила значительный прогресс, которого удалось достичь.

"Но это будет потеряно, если мы забудем. Если будем игнорировать. Если поставим наши экономические интересы на первое, а ценности – на второе место. Или просто будем чувствовать собственное бессилие, делая вид, будто война не идет здесь, в Европе уже четвертый год" - заявила Кальюлайд.

"Основанный на правилах демократический и либеральный миропорядок сохранится только тогда, когда мы больше не будем притворяться, что нас не оказывают давление те, кто считает, что интересы сильных намного важнее, чем свобода государств и народов", – подчеркнула президент Эстонии.

Европейская правда

Темы: ОРДЛОРосcиявойна
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