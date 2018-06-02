На Херсонщине ликвидировали лесной пожар, длившийся 5 дней
Силы ГосЧС ликвидировали пожар в Херсонской области вблизи н.п.Раденск, возникший 28 мая на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства.
Как сообщили в ГСЧС, пожар ликвидирован утром 2 июня.
"На месте происшествия продлено дежурство, к которому привлечены 6 единиц техники и 12 человек личного состава", - сообщили в ведомстве.
27 мая в нескольких кварталах Раденского лесничества Олешковского района был зафиксирован пожар, который по состоянию на 18:00 локализовали на площади 25 га, 7 га из них - верхового пожара.
28 мая в лесничестве пожар продолжался: в ГосЧС сообщили, что на территории лесничества возникло возгорание лесной подстилки и леса на площади около 100 га.
30 мая в ГСЧС сообщили, что пожар удалось локализовать.