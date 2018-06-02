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На Херсонщине ликвидировали лесной пожар, длившийся 5 дней

Суббота, 2 июня 2018, 12:59

Силы ГосЧС ликвидировали пожар в Херсонской области вблизи н.п.Раденск, возникший 28 мая на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства.

Как сообщили в ГСЧС, пожар ликвидирован утром 2 июня.

"На месте происшествия продлено дежурство, к которому привлечены 6 единиц техники и 12 человек личного состава", - сообщили в ведомстве.

Как сообщил начальник облуправления ГСЧС Сергей Черный, ориентировочная площадь пожара, по данным лесной охраны, составила 580 га, из которых 265 - верхового леса.

Также Черный сообщил, что к расследованию причин пожара привлекли представителей лаборатории аварийно-спасательного спецназа облГСЧС.

"О том, что это были умышленные действия, которые привели к поджогу леса с последующим развитием пожара, свидетельствуют факты, которые четко просматриваются на фотографиях, сделанных представителями лаборатории на месте пожара", - сообщил Черный. 

- повідомив Чорний. 

 
 
 
фото из fb с.черного

27 мая в нескольких кварталах Раденского лесничества Олешковского района был зафиксирован пожар, который по состоянию на 18:00 локализовали на площади 25 га, 7 га из них - верхового пожара.

28 мая в лесничестве пожар продолжался: в ГосЧС сообщили, что на территории лесничества возникло возгорание лесной подстилки и леса на площади около 100 га.

30 мая в ГСЧС сообщили, что пожар удалось локализовать.

Темы: Херсонская областьпожарГСЧС
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