На Херсонщине ликвидировали лесной пожар, длившийся 5 дней
Силы ГосЧС ликвидировали пожар в Херсонской области вблизи н.п.Раденск, возникший 28 мая на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства.
Как сообщили в ГСЧС, пожар ликвидирован утром 2 июня.
"На месте происшествия продлено дежурство, к которому привлечены 6 единиц техники и 12 человек личного состава", - сообщили в ведомстве.
Как сообщил начальник облуправления ГСЧС Сергей Черный, ориентировочная площадь пожара, по данным лесной охраны, составила 580 га, из которых 265 - верхового леса.
Также Черный сообщил, что к расследованию причин пожара привлекли представителей лаборатории аварийно-спасательного спецназа облГСЧС.
"О том, что это были умышленные действия, которые привели к поджогу леса с последующим развитием пожара, свидетельствуют факты, которые четко просматриваются на фотографиях, сделанных представителями лаборатории на месте пожара", - сообщил Черный.
- повідомив Чорний.
27 мая в нескольких кварталах Раденского лесничества Олешковского района был зафиксирован пожар, который по состоянию на 18:00 локализовали на площади 25 га, 7 га из них - верхового пожара.
28 мая в лесничестве пожар продолжался: в ГосЧС сообщили, что на территории лесничества возникло возгорание лесной подстилки и леса на площади около 100 га.
30 мая в ГСЧС сообщили, что пожар удалось локализовать.