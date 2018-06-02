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Google отказался от проекта Пентагона в области искусственного интеллекта - СМИ

Суббота, 2 июня 2018, 14:07

Google не будет продлевать контракт на разработки в области искусственного интеллекта для Пентагона.

Об этом пишет ВВС со ссылкой на источники в компании.

Сообщается, что решение компании было принято после сопротивления работников IT-гиганта: в частности, ряд сотрудников Google заявили о своей отставке, а тысячи других подписали петицию против участия в проекте Пентагона, известного как "Maven".

"Они опасались, что проект будет первым шагом к использованию искусственного интеллекта для летальных целей", - отмечают источники в компании.

Официально в Google не комментировали информацию о прекращении сотрудничества с Минобороны США.

Текущий контракт завершится в марте 2019 года. Стоимость контракта составляет примерно 10 млн долларов. 

Как сообщает DW со ссылкой на The New York Times и Gizmodo, в рамках проекта проводились исследования по использованию искусственного интеллекта (AI) для анализа видео с беспилотников.

Правозащитники высказывали опасения, что проект станет шагом к автоматизации дронов-убийц, которые смогут без контроля человека уничтожать живые цели. По данным Gizmodo, речь могла идти о системе наблюдения в стиле Google Earth, где сотрудники Пентагона могли бы кликнуть на любое здание, транспорт или персону и получить всю доступную о них информацию.

Украинская правда
Темы: СШАоружиетехнологии
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