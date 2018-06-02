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В пятницу ранен 1 военный, в субботу - 2, все в тяжелом состоянии

Суббота, 2 июня 2018, 14:23

В пятницу в результате снайперского обстрела вблизи Каменки получил ранения один украинский военный, он находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге в субботу.

"Один наш военнослужащий получил пулевое ранение в результате вражеского снайперского обстрела. Это произошло вблизи Каменки. Состояние здоровья украинского военнослужащего характеризуется как тяжелое. Он был доставлен в больницу города Авдеевка", - сообщил он.

Кроме того, в субботу по состоянию на 11:00 получили ранения двое украинских военных, они также находятся в тяжелом состоянии.

"Сегодня утром, в результате боевых действий на Донецком направлении от огня вражеских снайперов получили ранения два наших защитника. Они были оперативно эвакуированы в медицинские учреждения. Состояние здоровья обоих защитников - тяжелое", - сообщил Мотузяник.

С полуночи и до 11.00 уже зафиксировано 9 прицельных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

Около 6.00 утра из стрелкового оружия боевики обстреляли КПВВ "Майорское". Пострадавших нет.

Вражеские огневые провокации с применением гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия наблюдались в основном на Донецком направлении в районе н.п. Гнутово, Тарамчук, Лебединское, Широкино, Водяное, Павлополь и шахты Бутовка.

Вражеский обстрел из миномета калибра 82 мм был зафиксирован по защитникам н.п. Новотошковское, что на Луганском направлении.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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