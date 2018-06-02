Вторая ракетка Украины пробилась в 1/8 финала "Ролан Гаррос"

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Суббота, 2 июня 2018, 15:19

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко пробилась в 1/8 финала престижного турнира "Ролан Гаррос" с призовым фондом в €39 млн. 

В третьем круге соревнований Цуренко в двух сетах со счетом 6:2 и 6:4 одолела 18-ю ракетку мира Магдалену Рыбарикову из Словакии. Матч продолжался ровно час.

В предыдущем раунде Цуренко обошла 15-ю ракетку мира Коко Вандевей из США.

Соперницей Цуренко в 1/8 финала станет третья ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса, которая побеждала на "Ролан Гарросе" в 2016 году.

Отметим, что Цуренко осталась единственной украинкой на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде: в пятницу турнир покинула Элина Свитолина, проиграв Михаэле Бузарнеску из Румынии.

Николай Аврамчук, для УП
Темы: спорт
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