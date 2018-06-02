Президент Украины впервые за 22 года совершит визит в Испанию

Президент Украины Петр Порошенко 2-4 июня посетит Испанию с официальным визитом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

В ходе визита Петр Порошенко встретится с королем Испании Фелипе VI, новым премьер-министром Педро Санчесом, председателем парламента Аной Марией Пастор и представителями деловых кругов Испании.

"Это первый за последние 22 года официальный визит президента Украины в Испанию", - говорится в сообщении.

В рамках программы пребывания также запланирован визит президента в регион Галисия, где состоится встреча с председателем регионального правительства Альберто Нуньес Фейхоо.

Визит президента Украины станет первым визитом иностранного лидера с момента назначения нового премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Европейская правда