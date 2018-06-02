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В Ровно в ДТП погиб оператор агентства журналистских расследований

Суббота, 2 июня 2018, 15:52

В Ровно в результате ДТП с участием автобуса погиб оператор агентства журналистских расследований "Четверта влада", журналистка пострадала.

Об этом сообщил в Facebook главный редактор издания Владимир Торбич.

По его словам, погиб оператор Валерий Мартынюк, жизни журналистки ничего не угрожает.

Вместе с тем, полиция Ровенской области сообщила, что ДТП произошло 1 июня около 20 часов на улице Дубенской.

41-летний житель, управляя автомобилем "Renault Megane", совершая маневр разворота через двойную сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом "Setra" сообщением "Киев-Львов" под управлением 35-летнего жителя Тернопольщины.

 

"В результате ДТП тяжелые травмы получил пассажир легковушки, 30-летний житель. Несмотря на принятые реанимационные мероприятия жизнь мужчине спасти не удалось, сегодня около четырех часов утра он скончался", - сообщили в полиции.

 

Также в ДТП травмирован водитель "Renault", медики диагностировали у него политравму, а у 23-летней пассажирки этого же автомобиля - переломы костей лица и сотрясение головного мозга. Оба госпитализированы в травматологическое отделение.

 

В момент столкновения в автобусе находилось 42 человека, из которых травмировалась только 23-летняя пассажирка, ее госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами. Остальные пассажиры пересели в другой автобус и поехали в пункт назначения.

 

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Оба транспортных средства помещены на штрафплощадки. У водителя легковушки отобрали образцы крови с целью определения наличия алкоголя или наркотиков. Следственные действия продолжаются.

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Темы: РовноДТПСМИ
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