Чиновника Хмельницкого горсовета арестовали на 60 суток за смертельное ДТП

Начальник Департамента образования и науки Хмельницкого горсовета Роман Николаев решением суда взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Соответствующее решение Хмельницкий межрайонный суд принял 1 июня, сообщает местное издание "Всім".

Чиновник стал участником смертельного ДТП, находясь за рулем служебного автомобиля Nissan Leaf.

По данным полиции, авария произошла 29 мая около 23:50 на Винницком шоссе на въезде в Хмельницкий.

"38-летний местный житель, управляя автомобилем "Nissan Leaf", не учел дорожной обстановки, съехал на обочину и столкнулся с прицепом автомобиля "Камаз" под управлением 39-летнего жителя г.Красилов, который остановился на обочине дороги для ремонта", - отметили правоохранители.

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля "Nissan" 1985 и 1986 г.р. погибли на месте происшествия, водитель "Nissan" и 4 пассажиров, среди которых 30-летняя женщина и трое детей 2007-2009 годов рождения - получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавших госпитализировали в Хмельницкую областную больницу, один ребенок находился в очень тяжелом состоянии.

Водитель был задержан, по факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 УК.

В полиции подтвердили, что "Nissan Leaf" был приобретен за бюджетные средства и принадлежит КП по организации работы городского пассажирского транспорта.

Фото - пресc-служба управления НП Хмельницкой обл.

По сообщению СМИ, во время ДТП в салоне авто находились заведующая детсада №53 Наталья Докторук, методист Департамента Антонина Манзюк и ее муж Александр Манзюк. 33-летняя Наталья и 32-летний Александр погибли. Трое детей и одна женщина находятся в больнице.

30 мая мэр Хмельницкого Александр Симчишин подписал распоряжение об увольнении Николаева с должности. Также он сообщил, что Николаев и Докторук жили в гражданском браке и планировали пожениться.

Сам Николаев заявлял, что не знает, был ли он за рулем и говорил, что ничего не помнит, также отказался от прохождения теста на состояние алкогольного опьянения на месте ДТП.

По данным обвинения, в крови чиновника обнаружили 0,61 промилле алкоголя (допустимая норма - 0,2).

Во время заседания суда Николаев признал, что находился за рулем автомобиля и подтвердил, что употреблял спиртное, однако, по его словам, пьяным себя не чувствовал.

Николаев возглавлял департамент образования и науки Хмельницкого горсовета с марта 2016 года. По данным судебного реестра, Николаев разведен, имел от предыдущего брака двоих детей.