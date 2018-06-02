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Одесская область: на избирательном участке пострадало 13 полицейских и депутат "Батькивщины"

Суббота, 2 июня 2018, 17:06
Одесская область: на избирательном участке пострадало 13 полицейских и депутат Батькивщины

В результате конфликта на избирательном участке в с. Цебриково Великомихайловского района Одесской области пострадало 13 правоохранителей.

Об этом сообщает в субботу полиция Одесской области.

По ее данным, в 13.01 в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании почтового отделения в с. Цебриково, в помещении которого расположен избирательный участок. Для обеспечения безопасности людей полицейские начали их эвакуацию.

"Действия правоохранителей возмутили некоторых граждан. В результате собравшиеся начали сопротивляться и распылили в сторону сотрудников полиции газ. По предварительным данным, в результате физического противостояния пострадало 13 правоохранителей", - говорится в сообщении.

Сейчас в отдел полиции доставлены двое правонарушителей.

По факту угрозы или насилия в отношении работников правоохранительных органов начато уголовное производство по ст.345 Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о квалификации события по статье "хулиганство".

 
Фото с Facebook Сергея Веселова

В то же время, как сообщает одесское издание "Думская", на полицейских напали люди, связанные с партией "Батькивщина", которая пытается сорвать выборы в ОТГ.

В пятницу сторонники Тимошенко перекрывали по той же причине трассу Одесса-Киев, отмечает издание.

Вместе с тем, пресс-служба "Батькивщины" заявила, что в субботу в Цебриковской ОТГ в Одесской области в результате конфликта с Нацполицией на избирательном участке пострадал депутат Черноморской горсовета от "Батькивщины" Василий Бугайчук.

"Инцидент произошел во время заседания избирательной комиссии. Нацполиция силой вывела депутата из помещения, где происходило заседание. В результате такого жестокого обращения Василий Бугайчук получил травму", - заявили в партии.

Там добавили, что депутата сразу забрала "скорая помощь". По предварительной информации медиков, у него сломана нога.

В партии объяснили, что 29 октября 2017 года состоялись выборы председателя и депутатов Цебриковской общины.

"Однако местная избирательная комиссия неожиданно и совершенно незаконно объявила, что глава общины и депутаты от "Батькивщины", которые победили, якобы "отказались от должностей", и на основании этого назначила повторные выборы на 3 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу движение на трассе Одесса-Киев в районе н.п.Знаменка Ивановского района было парализовано примерно с 19:00: жители Цебриковской ОТГ таким образом выражали протест против назначенных перевыборов в громаде.

В результате акции на дороге скопилось большое количество фур. На месте присутствовали правоохранители.

Украинская правда

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Темы: Одесская областьполиция
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