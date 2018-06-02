В результате конфликта на избирательном участке в с. Цебриково Великомихайловского района Одесской области пострадало 13 правоохранителей.

Об этом сообщает в субботу полиция Одесской области.

По ее данным, в 13.01 в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании почтового отделения в с. Цебриково, в помещении которого расположен избирательный участок. Для обеспечения безопасности людей полицейские начали их эвакуацию.

"Действия правоохранителей возмутили некоторых граждан. В результате собравшиеся начали сопротивляться и распылили в сторону сотрудников полиции газ. По предварительным данным, в результате физического противостояния пострадало 13 правоохранителей", - говорится в сообщении.

Сейчас в отдел полиции доставлены двое правонарушителей.

По факту угрозы или насилия в отношении работников правоохранительных органов начато уголовное производство по ст.345 Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о квалификации события по статье "хулиганство".

Фото с Facebook Сергея Веселова

В то же время, как сообщает одесское издание "Думская", на полицейских напали люди, связанные с партией "Батькивщина", которая пытается сорвать выборы в ОТГ.

В пятницу сторонники Тимошенко перекрывали по той же причине трассу Одесса-Киев, отмечает издание.

Как сообщалось, в пятницу движение на трассе Одесса-Киев в районе н.п.Знаменка Ивановского района было парализовано примерно с 19:00: жители Цебриковской ОТГ таким образом выражали протест против назначенных перевыборов в громаде.

В результате акции на дороге скопилось большое количество фур. На месте присутствовали правоохранители.