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С начала года в Украине утонули более 300 человек - ГСЧС

Воскресенье, 3 июня 2018, 00:20
С начала года в Украине утонули более 300 человек - ГСЧС

С начала года на водоемах страны погибли более 300 человек.

Об этом 2 июня сообщила пресс-служба ГСЧС

"Не все украинцы соблюдают правила безопасного поведения на воде, о чем свидетельствует красноречивая статистика: более 300 погибших на водоемах с начала года, из них только в течение мая - 118 случаев", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что на реки и озера вышли спасатели - они проводят профилактические беседы с отдыхающими и приводят основные причины утопления.

Подчеркивается, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

"Несчастные случаи с участием детей происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют маленьких детей без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности, или же позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы", - заявили в ГСЧС.

Темы: ГСЧС
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