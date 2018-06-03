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Саудовская Аравия угрожает Катару военной атакой в ​​случае покупки российских С-400 - СМИ

Воскресенье, 3 июня 2018, 00:55

Саудовская Аравия пригрозила Катару применением силы в случае, если Доха купит российские зенитные комплексы С-400.

Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на свои источники.

По информации издания, саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд отправил письмо в Париж, в котором попросил президента Франции Эммануэля Макрона усилить давление на Катар, чтобы помешать покупке российских СЗРК С-400.

В письме, в частности, выражается готовность Саудовской Аравии провести "военную акцию" против Катара, если Доха приобретет эти комплексы.

По мнению Эр-Рияда, появление в Катаре С-400 повлияет на безопасность в регионе и приведет к эскалации конфликта.

Французское издание напоминает, что впервые о намерении приобрести российские СЗРК С-400 в январе этого года говорил посол Катара в Москве Фахд бин Мухаммед аль-Аттия.

Позже периодически сообщалось, что Москва и Доха могут достаточно быстро достичь договоренности о приобретении и поставке этих СЗРК.

Издание пишет, что в МИД Франции не стали комментировать информацию о наличии письма, власти Саудовской Аравии также ничего не ответили..

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Темы: Саудовская АравияоружиеРосcия
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