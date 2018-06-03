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Израиль нанес удар по позициям "ХАМАС" в ответ на обстрел

Воскресенье, 3 июня 2018, 04:35

Авиация Израиля нанесла удар по 10 объектам группировки "ХАМАС" в Секторе Газа в ответ на ракетный обстрел.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Истребители Израиля нанесли удар по 10 террористических целях на 3 участках группировки "ХАМАС" в Секторе Газа.

Атака была проведена в ответ на ракетный обстрел и другие террористические мероприятия, организованные группировкой "ХАМАС" в последние дни", - подчеркнули в пресс-службе.

"Под террористическими мерами "ХАМАСа" предусматривались уничтожение взрывных устройств, попытки пересечения границы и повреждение пограничной инфраструктуры", - добавили израильские военные.

"ХАМАС" несет ответственность за все угрозы, которые происходят с территории Сектора Газа, и будет сталкиваться с последствиями своих действий против израильских граждан и израильского суверенитета", - говорится в заявлении.

Предыдущие атаки израильской авиации на военные объекты группировки "ХАМАС" прошли 17 и 26 мая.

Напомним, в Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

В связи с этим на административной границе Сектора Газа произошли беспорядки, в результате которых, по данным палестинского министерства здравоохранения, погибли 58 человек, 2700 - травмированы.

Европейский Союз призвал все стороны к сдержанности, чтобы не допустить большее количество жертв.

Белый дом возложил вину на группировку "ХАМАС". США заявили, что Израиль "имеет право защищать себя".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Израиль
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