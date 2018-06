Израиль нанес удар по позициям "ХАМАС" в ответ на обстрел

Авиация Израиля нанесла удар по 10 объектам группировки "ХАМАС" в Секторе Газа в ответ на ракетный обстрел.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Истребители Израиля нанесли удар по 10 террористических целях на 3 участках группировки "ХАМАС" в Секторе Газа.

Атака была проведена в ответ на ракетный обстрел и другие террористические мероприятия, организованные группировкой "ХАМАС" в последние дни", - подчеркнули в пресс-службе.

"Под террористическими мерами "ХАМАСа" предусматривались уничтожение взрывных устройств, попытки пересечения границы и повреждение пограничной инфраструктуры", - добавили израильские военные.

Moments ago, IAF fighter jets targeted 10 terror sites in three military compounds belonging to the Hamas terror organization in the Gaza Strip. Among the targets were two Hamas munition manufacturing and storage sites & a military compound — IDF (@IDFSpokesperson) June 2, 2018

The strikes were conducted in response to the rockets that were fired and to the various terror activities orchestrated by the Hamas terror organization over the weekend — IDF (@IDFSpokesperson) June 2, 2018

These terror activities included planting a grenade, hurling explosive devices, attempts to cross the security fence, damaging security infrastructure, and igniting fires in Israeli territory with the use of arson kites and balloons — IDF (@IDFSpokesperson) June 2, 2018

"ХАМАС" несет ответственность за все угрозы, которые происходят с территории Сектора Газа, и будет сталкиваться с последствиями своих действий против израильских граждан и израильского суверенитета", - говорится в заявлении.

Hamas is solely responsible for all events that transpire in the Gaza Strip and emanate from it. If Hamas continues relying on terror instead of solving the issues that plague Gazan civilians, it'll continue paying a heavy price that'll increase as necessary — IDF (@IDFSpokesperson) June 2, 2018

Предыдущие атаки израильской авиации на военные объекты группировки "ХАМАС" прошли 17 и 26 мая.

Напомним, в Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

В связи с этим на административной границе Сектора Газа произошли беспорядки, в результате которых, по данным палестинского министерства здравоохранения, погибли 58 человек, 2700 - травмированы.

Европейский Союз призвал все стороны к сдержанности, чтобы не допустить большее количество жертв.

Белый дом возложил вину на группировку "ХАМАС". США заявили, что Израиль "имеет право защищать себя".