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ООС: Интенсивные боевые действия на отдельных направлениях, 3 раненых

Воскресенье, 3 июня 2018, 07:22
ООС: Интенсивные боевые действия на отдельных направлениях, 3 раненых

За прошедшие сутки боевики 28 раз нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз применяли запрещенное Минскими соглашениями оружие - 3 украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 3 июня.

"За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. На отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия.

Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила противнику улучшить тактическое положение", - говорится в отчете.

"Напряженная обстановка оставалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Широкино.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - подчеркнули в пресс-центре.

Во время боевых действий за прошедшие сутки 3 украинских военных получили ранения и были госпитализированы.

По данным разведки, 3 оккупантов уничтожено, 3 ранены.

Темы: ООСбоевые действия
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