Боевики обстреляли позиции ООС возле КПВВ "Новотроицкое"

354 просмотра
Воскресенье, 3 июня 2018, 11:50

Боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих возле КПВВ "Новотроицкое".

Об этом сообщает в воскресенье Госпогранслужба.

В 1 час ночи российско-террористические войска из стороны населенных пунктов Оленевка и Ясное совершили обстрел позиций военнослужащих из состава Объединенных сил из стрелкового оружия.

 
Фото Госпогранслужбы

Во время вражеского огня пули попадали в бетонные укрытия контрольного пункта "Березовое", что рядом с КПВВ "Новотроицкое" на дорожном коридоре "Донецк-Мариуполь".

Состав пограничного наряда находился в укрытиях, никто не пострадал. Гражданских в ночное время на территории контрольного пункта не было.

 

В пресс-службе напомнили, что в субботу перед началом осуществлением контроля лиц и транспортных средств в КПВВ "Майорское" боевики обстреляли пограничный наряд из стрелкового оружия. Военнослужащие, которые передвигались бронеавтомобилем, не пострадали.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе Пограничная служба
powered by lun.ua
По теме
Боевики выжигают дома жителей Южного - МинТОТ 2 июня 2018, 18:38
В субботу ранены уже трое военных, боевики обстреляли ДФС 2 июня 2018, 18:20
В пятницу ранен 1 военный, в субботу - 2, все в тяжелом состоянии 2 июня 2018, 14:23
Все новости
Главные новости
США готовят санкции против компаний-участниц "Северного потока-2" - СМИ
ООС: Интенсивные боевые действия на отдельных направлениях, 3 раненых
ДТП в Запорожье: 2 погибших
С начала года в Украине утонули более 300 человек - ГСЧС
Все новости
киев

Сервис по доставке винных сетов

Опыт

Как священник на Франковщине навернул людей сортировать мусор