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Боевики обстреляли позиции ООС возле КПВВ "Новотроицкое"

Воскресенье, 3 июня 2018, 11:50

Боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих возле КПВВ "Новотроицкое".

Об этом сообщает в воскресенье Госпогранслужба.

В 1 час ночи российско-террористические войска из стороны населенных пунктов Оленевка и Ясное совершили обстрел позиций военнослужащих из состава Объединенных сил из стрелкового оружия.

 
Фото Госпогранслужбы

Во время вражеского огня пули попадали в бетонные укрытия контрольного пункта "Березовое", что рядом с КПВВ "Новотроицкое" на дорожном коридоре "Донецк-Мариуполь".

Состав пограничного наряда находился в укрытиях, никто не пострадал. Гражданских в ночное время на территории контрольного пункта не было.

 

В пресс-службе напомнили, что в субботу перед началом осуществлением контроля лиц и транспортных средств в КПВВ "Майорское" боевики обстреляли пограничный наряд из стрелкового оружия. Военнослужащие, которые передвигались бронеавтомобилем, не пострадали.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеПограничная служба
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