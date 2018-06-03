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ГПУ так и не вручила подозрение руководителю Фонда госимущества

Воскресенье, 3 июня 2018, 12:07
ГПУ так и не вручила подозрение руководителю Фонда госимущества

Руководителю Фонда госимущества Виталию Трубарову не сообщалось о подозрении в деле о незаконной приватизации здания на Крещатике, в котором ранее подозреваемым заочно стал экс-министр времен Януковича Николай Присяжнюк.

Об этом пишут "Наши деньги".

В ответ на запрос издания ГПУ сообщила, что с 21 ноября 2017 осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением экс-руководителем Регионального отделения Фонда госимущества по г. Киеву Виталием Трубаровым при предоставлении в аренду и приватизации госимущества по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст.364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

В настоящее время досудебное расследование по данному уголовному производству продолжается, Трубарову о подозрении не сообщалось.

Речь идет о незаконной приватизации части здания Минагрополитики в Киеве по ул. Крещатик, 24А в 2013 году.

Напомним, 23 ноября 2017 года Юрий Луценко в Facebook сообщил: "Вчера был допрошен тогдашний руководитель столичного отделения ФГИ В. Трубаров, который сейчас является руководителем Фонда госимущества. Именно он не провел предусмотренных мер контроля и подписал незаконный договор. Еще вчера он должен был быть задержан. Но закон предусматривает передачу такого дела и готового подозрения в НАБУ. Что и сделано".

 

При этом, НАБУ вернула это дело обратно в Генпрокуратуру.

Как известно, 20 ноября 2017 года закончились полномочия следственных органов по осуществлению предварительного расследования по уголовным производствам, относящимся к подследственности НАБУ и зарегистрированным до декабря 2015 года.

Однако, в связи с принятием т.н. "Правки Сотник-Сыроид", с 15 декабря 2017 года было снято временное ограничение в два года (с 2015 г. по ноябрь 2017 г.) для следователей прокуратуры при расследовании указанных выше дел.

Следовательно, основания для передачи производств в НАБУ отпали. По данным НАБУ, по состоянию на 16 января 2018 года в НАБУ из Генпрокуратуры поступило 151 уголовное производство. Детективы приняли к работе 18.

Экономическая правда

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Темы: ФГИГенпрокуратура
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