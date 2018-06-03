В Минобороны рассказали, где боевики стреляют в воскресенье
Воскресенье, 3 июня 2018, 13:09
В воскресенье по состоянию на утро зафиксировано 4 вражеских обстрела позиций подразделений Объединенных сил, преимущественно с применением гранатометов различных типов.
Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута.
В частности, на Луганском направлении под обстрел попали украинские позиции в районах Крымского и Южного.
На Донецком направлении в одно и то же время (с полуночи в течение 40 минут) российско-террористические войска обстреляли защитников Тарамчука и Широкино.
Огонь со стороны украинских военнослужащих велся дважды, потерь среди наших военных нет.
Украинская правда