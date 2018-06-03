В Минобороны рассказали, где боевики стреляют в воскресенье

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Воскресенье, 3 июня 2018, 13:09

В воскресенье по состоянию на утро зафиксировано 4 вражеских обстрела позиций подразделений Объединенных сил, преимущественно с применением гранатометов различных типов.

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута.

В частности, на Луганском направлении под обстрел попали украинские позиции в районах Крымского и Южного.

На Донецком направлении в одно и то же время (с полуночи в течение 40 минут) российско-террористические войска обстреляли защитников Тарамчука и Широкино.

Огонь со стороны украинских военнослужащих велся дважды, потерь среди наших военных нет.

Украинская правда
Темы: Минобороны Объединенные силы на Донбассе
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