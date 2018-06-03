Украина и Испания подпишут новое соглашение о соцобеспечении

Власти Украины и Испании завершают подготовку нового двухстороннего соглашения о социальном обеспечении, что позволит разрешить ряд проблемных вопросов по защите украинцев в Испании.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, находясь с визитом в Испании.

Мій візит до Іспанії - перший офіційний візит Президента України за останні 22 роки. Ми завершуємо роботу над двосторонньою угодою про соціальне забезпечення на заміну попередньої 1996 р. Це дозволить зняти проблемні питання у соціальній сфері захисту українців у Іспанії — Петро Порошенко (@poroshenko) June 3, 2018

"Мы завершаем работу над двусторонним соглашением о социальном обеспечении на замену предыдущего 1996 года. Это позволит снять проблемные вопросы в социальной сфере защиты украинцев в Испании", - написал Порошенко в Twitter.

Порошенко прибыл в Испанию в субботу. Визит начался со встречи с председателем правительства Галисии, на которой обсуждалась активизация межрегионального сотрудничества между Украиной и Испанией.

Отметим, что это первый официальный визит президента Украины в Испанию за последние 22 года.

В ходе визита Порошенко встретится с королем Испании Фелипе VI, новым премьер-министром Педро Санчесом, председателем парламента Аной Марией Пастор и представителями деловых кругов Испании.

Европейская правда