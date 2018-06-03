Асад собрался в гости к Ким Чен Ыну

Президент Сирии Башар Асад заявил, что планирует посетить КНДР и встретиться с ее лидером Ким Чен Ыном.

Об этом он заявил 30 мая на церемонии вручения верительных грамот новому послу Северной Кореи в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на севернокорейское новостное агентство KCNA.

"Я собираюсь посетить КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном", - сказал Асад.

Как известно, президент США Дональд Трамп планирует встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.

24 мая Трамп отменил саммит, заявив, что военные США готовы реагировать на "безрассудный поступок" КНДР, но уже на следующий день заявил о шансе на проведение саммита.

Позже Трамп подтвердил информацию о том, что сложные переговоры об организации саммита возобновились.

В то же время, 1 июня Северная и Южная Корея возобновили мирные переговоры на высшем уровне.