Порошенко молится, чтобы Украина получила Томос до 28 июля

Президент Петр Порошенко надеется на положительное решение синода Вселенского патриархата о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви до 1030 годовщины Крещения Руси.

Об этом он заявил во время участия в молитве за мир в Украине вместе с украинской общиной Испании, которая состоялась в Кафедральном соборе Альмудена в Мадриде, сообщает пресс-служба президента.

"Победа - это не только освобождение украинской земли. Победа - это когда впервые более чем за 300 лет в Украине появился реальный шанс создать Единую поместную православную и главное - украинскую церковь", - сказал он.

"И мы молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украины-Руси святым равноапостольным князем Владимиром Господь даровал нам этот Томос", - добавил Порошенко.

Президент напомнил, что обратился к патриарху Варфоломею сразу же после Пасхи, 9 апреля, во время своего визита в Стамбул.

Он отметил, что во время встречи со Вселенским патриархом отмечалось: "Если будет обращение президента, если это обращение будет поддержано всей Верховной Радой Украины, если будет обращение украинских иерархов - синод Вселенского патриархата готов будет предоставить нам Томос об автокефалии".

День Крещения Киевской Руси отмечается в Украине 28 июля. В этом году будет отмечаться 1030-летие крещения Киевской Руси.

Напомним, 17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

Патриарх УПЦ КП Филарет поддержал решение президента Петра Порошенко и выразил надежду, что Вселенский Патриарх решит признать украинскую церковную автокефалию.

В УПЦ Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

Позже отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.

12 мая УПЦ Киевского патриархата обвинила Россию и прокремлевские политические силы во вмешательстве в процесс признания автокефалииправославной церкви в Украине.

26 мая архимандрит Украинской православной церкви (Московского патриархата), бывший руководитель отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) Кирилл (Говорун) заявил, что томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан.