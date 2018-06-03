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Порошенко похвалился, что украинский паспорт - в топ-30 сильнейших в мире

Воскресенье, 3 июня 2018, 17:34

Украинский паспорт входит в 30-ку самых сильных паспортов мира, а безвиз - "окончательное" прощай "Советскому союзу и Российской империи".

Об этом 3 июня заявил президент Петр Порошенко во время встречи с украинской общиной Испании, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что сейчас украинцы могут свободно путешествовать без виз в 117 стран.

"Для украинского народа безвиз - не только право свободно путешествовать. Это окончательное "прощай" Советскому союзу и Российской империи. Весь мир должен узнать и увидеть, какая фантастическая и великая держава Украина", - добавил Порошенко.

"Мы каждый день создаем для этого дополнительные поводы, как это произошло 26 мая в ходе проведения финальных матчей ЛЧ в Киеве", - заявил президент и добавил, что Киев был признан самым гостеприимным и безопасным городом "за всю историю проведения подобных событий".

Напомним, безвизовый режим с ЕС для украинцев начал действовать 11 июня 2017 года. В начале мая 2018 г. президент Петр Порошенко заявил, что безвизом с ЕС уже воспользовались полмиллиона украинцев. 

Финалы Лиги Чемпионов состоялись в Киеве 24 и 26 мая, финальный матч между "Реалом" и "Ливерпулем" на НСК "Олимпийский" в Киеве посетили 61 561 зритель. Матч завершился победой мадридского "Реала".

По данным ГПСУ, на выезд из Украины было оформлено более 30,5 тыс. участников и болельщиков финала ЛЧ.

Темы: ПорошенкобезвизЕС
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