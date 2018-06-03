Выборы на Одесчине: доступ на участок ограничили из-за разбитого термометра

В н.п. Вишневое, где проходят повторные выборы в Цебриковскую ОТГ, доступ избирателей к участку ограничили из-за разбитого термометр.

Об этом 3 июня сообщили в облуправлении полиции.

"На полу избирательного участка были обнаружены осколки стекла от разбитого термометра. Работники полиции обследовали помещение, предварительно следов ртути не выявили. На месте инцидента ожидали работников ГСЧС и медиков. До их приезда доступ избирателей на участок ограничен", - отметили правоохранители.

В полиции также сообщили, что члены избирательной комиссии письменно отказались покидать участок.

Как в свою очередь отметил советник главы облуправления Нацполиции Руслан Форостяк, "страсти в Цебриково не утихают".

"Опять представители одной из политических сил нарушают общественный порядок, гражданин, представившийся помощником депутата, совершил выстрел в воздух из "травмата" в окружении людей в толпе ... Был задержан правоохранителями, дает объяснения своим действиям и привлекается к административной ответственности", - сообщил Форостяк.

По его данным, накануне в ходе выборов за правонарушения были задержаны 4 человек.

"Начаты уголовные производства относительно 2 лиц, которые прибегли к физическому насилию в адрес сотрудников правоохранительных органов (по ст.345 УК Украины), решается отдельно вопрос по внесению в ЕРДР сведений по признакам ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство), на некоторых правонарушителей составлены админпротоколы", - отметил он.

Форостяк также заявил, что один из депутатов горсовета Черноморска укусил милиционера за палец и нанес ему телесные повреждения.

"Другой "деятель" прибыл в теризбиркому со спецсредством (баллон с газом) в кармане, и не колеблясь применил его против оппонентов и правоохранителей", - добавил Форостяк.

"Политсилы, которые натянули на выборы "титушни", пытаясь путем физического давления и запугивания повлиять на работу комиссий и вмешаться таким образом в избирательные процессы, тем самым демонстрируя свои зрелость ... их действия говорят сами за себя, и это позор. С баллонами в карманах, с "титушней" за забором по периметру выборы в области проходить не будут, полиция об этом позаботится и настроена весьма решительно", - заявил Форостяк.

Напомним, 2 июня полиция сообщила, что в результате конфликта в Цебриково пострадали 13 правоохранителей. Этому предшествовало анонимное сообщение о заминировании участка.

3 июня полиция проверяла информацию о заминировании 4 участков в Великомихайловском и Ширяевском районах: взрывоопасных предметов и веществ не обнаружили, работу всех участков возобновили.

В "Батькивщине" заявляют, что постановление Цебриковской избирательной комиссии о проведении повторных местных выборов "является незаконным и противоречит решению одесских судов". В частности, указанное постановление отменил Одесский горсуд.

Выборы главы и депутатов Цебриковской громады прошли 29 октября 2017 г. По заявлению "Батькивщины", решение местной избирательной комиссии признать главу общины и депутатов от "Батькивщины" отказавшимися от своих должностей, что не соответствует действительности, является незаконным.

Повторные выборы были назначены на 3 июня 2018 года.