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Сборная Украины в товарищеском матче разгромила Албанию

Воскресенье, 3 июня 2018, 19:10

Сборная Украины в товарищеском матче разгромила команду Албании.

Матч, проходивший во французском Эвиане, завершился победой желто-синих со счетом 4:1.

В первые 45-ть минут поединка обе команды играли в открытый и авантюрный футбол, и здесь больше повезло украинцам. На 31-й минуте после паса Ярмоленко Коноплянка пробил в угол ворот рядом со штангой - 1:0. Через пять минут уже Коноплянка ассистирует Ярмоленко и тот в окружении нескольких защитников сумел переиграть вратаря албанцев - 2:0.

На последней минуте первого тайма Ярмоленко оформил дубль, забив после паса Малиновского. Мог сделать счет еще более разгромным Беседин, но не сумел использовать выход один на один с голкипером соперника. У албанцев также было несколько моментов, чтобы пробить ворота Андрея Лунина, но голкипер "Зари" выручил сборную Украины.

Второй тайм матча прошел при большом количестве голевых моментов сборной Украины, которых бы хватило и на два поединка. В последние минут 20-ть игры Селезнев, Ярмоленко и Коноплянка пропускали моменты, чтобы увеличить счет.

На 89-й минуте матча сборная Албании все-таки забила гол престижа. После ошибки в защите Караваева Ндой ударом низом пробивает Лунина - 3:1.

Но украинцы сумели довести счет до разгромного. Уже в добавленное арбитром время после паса от Ярмоленко Коноплянка забивает в пустые ворота сборной Албании - 4:1.

Стоит отметить, что Андрей Шевченко в этом поединке выставил следующий стартовый состав: Лунин, Бутко, Бурда, Кривцов, Соболь, Малиновский, Зинченко, Марлос, Ярмоленко, Коноплянка, Беседин.

Напомним, три дня назад в товарищеской игре сборная Украины сыграла вничью 0:0 со сборной Марокко.

Николай Аврамчук, для УП
Темы: футболспорт
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