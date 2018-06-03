В Германии музыкальный фестиваль перерос в масштабные столкновения с полицией
В Дармштадте во время музыкального фестиваля толпа агрессивно настроенных людей совершила нападение на полицейских.
Как сообщает DW со ссылкой на dpa и данные полиции, участие в нападении на правоохранителей принимали около 100 человек.
Участники нападения бросали в полицейских бутылки и камни. После того, как из соседних городов прибыло подкрепление, полиция смогла зачистить парк, где проводился музыкальный фестиваль.
В итоге более 80 нападавших были задержаны, большинство из них - молодые мужчины, хотя среди них были и женщины. Многие из задержанных находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Среди участников столкновений были как немцы, так и иностранцы из разных слоев населения.
В результате столкновений ранения получили 15 полицейских.
Отмечается, что следователи пока "не выявили никакой стратегии в действиях нападавших", в частности, политической подоплеки.
Police apparently attacked in #Darmstadt #Herrngarten after the #Schlossgrabenfest. Hopefully the discussion around this unfortunate event remains objective, based on recent events. pic.twitter.com/46FGwZCp8A— Robert Mutua (@robmutua) June 3, 2018