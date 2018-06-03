В Германии музыкальный фестиваль перерос в масштабные столкновения с полицией

466 просмотров
Воскресенье, 3 июня 2018, 19:57

В Дармштадте во время музыкального фестиваля толпа агрессивно настроенных людей совершила нападение на полицейских.

Как сообщает DW со ссылкой на dpa и данные полиции, участие в нападении на правоохранителей принимали около 100 человек.

Участники нападения бросали в полицейских бутылки и камни. После того, как из соседних городов прибыло подкрепление, полиция смогла зачистить парк, где проводился музыкальный фестиваль.

В итоге более 80 нападавших были задержаны, большинство из них - молодые мужчины, хотя среди них были и женщины. Многие из задержанных находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Среди участников столкновений были как немцы, так и иностранцы из разных слоев населения.

В результате столкновений ранения получили 15 полицейских.

Отмечается, что следователи пока "не выявили никакой стратегии в действиях нападавших", в частности, политической подоплеки.

Темы: Германия полиция
powered by lun.ua
По теме
Ведущие немецкие политики не планируют ехать на ЧМ-2018 в России 3 июня 2018, 06:12
Лидер ультраправых ФРГ назвал нацизм лишь "частицей" национальной истории 3 июня 2018, 03:27
Попытка №2: почему "формула Штайнмайера" для Донбасса в этот раз может сработать 2 июня 2018, 08:00
Все новости
Главные новости
Мать Кольченко заявила о звонках с угрозами со стороны РФ
Выборы в Одесской области: стрельба и "минирование" участков
Морпех, который исчез после боя 27 мая, вернулся - ООС
США готовят санкции против компаний-участниц "Северного потока-2" - СМИ
Все новости
интервью

Как это – руководить спутниками?

киев

Как выглядит хаб для пенсионеров в Гидропарке