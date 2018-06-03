В Германии музыкальный фестиваль перерос в масштабные столкновения с полицией

В Дармштадте во время музыкального фестиваля толпа агрессивно настроенных людей совершила нападение на полицейских.

Как сообщает DW со ссылкой на dpa и данные полиции, участие в нападении на правоохранителей принимали около 100 человек.

Участники нападения бросали в полицейских бутылки и камни. После того, как из соседних городов прибыло подкрепление, полиция смогла зачистить парк, где проводился музыкальный фестиваль.

В итоге более 80 нападавших были задержаны, большинство из них - молодые мужчины, хотя среди них были и женщины. Многие из задержанных находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Среди участников столкновений были как немцы, так и иностранцы из разных слоев населения.

В результате столкновений ранения получили 15 полицейских.

Отмечается, что следователи пока "не выявили никакой стратегии в действиях нападавших", в частности, политической подоплеки.