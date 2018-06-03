ООС: В воскресенье в зоне боевых действий - без потерь

3 июня боевые действия в районе проведения операции Объединенных сил велись в основном на Донецком направлении, потерь среди украинских военных нет.

Об этом вечером в воскресенье сообщили в штабе ООС.

"Противник продолжает осуществлять обстрелы наших позиций из стрелкового оружия. Враг проявлял себя вблизи Тарамчука, Марьинки и Широкино в Донецкой области, а также возле Крымского - в Луганской", - говорится в сообщении.

Потери противника уточняются, отметили в штабе.