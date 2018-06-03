ООС: В воскресенье в зоне боевых действий - без потерь

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Воскресенье, 3 июня 2018, 21:47

3 июня боевые действия в районе проведения операции Объединенных сил велись в основном на Донецком направлении, потерь среди украинских военных нет.

Об этом вечером в воскресенье сообщили в штабе ООС.

"Противник продолжает осуществлять обстрелы наших позиций из стрелкового оружия. Враг проявлял себя вблизи Тарамчука, Марьинки и Широкино в Донецкой области, а также возле Крымского - в Луганской", - говорится в сообщении.

Потери противника уточняются, отметили в штабе.

Темы: ООС Донбасс Минские соглашения
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