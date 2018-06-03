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Меркель поддержала идею европейских сил быстрого реагирования и "европейского МВФ"

Воскресенье, 3 июня 2018, 23:08
Меркель поддержала идею европейских сил быстрого реагирования и европейского МВФ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась за создание европейских сил быстрого реагирования и предложила создать Европейский валютный фонд (ЕВФ).

Об этом Меркель заявила в интервью изданию "Frankfurter Algemeine Sonntagszeitung".

Как сообщает "Польское радио", в поддержку инициативы президента Франции Эммануэля Макрона Меркель отметила, что силы быстрого реагирования должны действовать в широких рамках ЕС, их частью станет бундесвер, однако это не означает, что Германия будет участвовать во всех военных операциях в мире.

При этом Меркель считает, что такие силы должны быть согласованы с европейскими структурами сотрудничества в оборонной сфере, а инициатива будет открытой для таких государств, как Великобритания, которая готовится отделиться от ЕС.

Насколько крупными должны быть эти силы или сколько будет стоить их создание, Меркель не уточнила.

Вместе с тем канцлер ФРГ выдвинула идею создания "инвестиционного бюджета" для выравнивания экономических перекосов между странами Еврозоны.

По ее мнению, объемы такого бюджета не должны превышать "двузначной миллиардной суммы низшего порядка", пишет DW.

Создать Европейский валютный фонд Меркель предлагает на базе основанного в 2012 г. Европейского стабилизационного механизма, который основывался для преодоления долгового кризиса в Еврозоне, в частности в Греции, Испании, Португалии, Ирландии и на Кипре.

По словам Меркель, ЕВФ мог бы оказывать странам-членам еврозоны "долгосрочные кредиты" с целью поддержки, однако краткосрочные кредиты для финансовой помощи отдельным странам Еврозоны также вполне реальны, считает канцлер ФРГ. 

Ранее немецкое издание Welt со ссылкой на осведомленных дипломатов НАТО сообщало, что Альянс планирует улучшить свою способность ответить на потенциальную атаку со стороны РФ и планирует создать 30-тысячные силы быстрого реагирования.

Предполагается, что силы быстрого реагирования будут созданы в дополнение к уже существующим, которые насчитывают 20 тыс. военных, должны быть способны к развертыванию в промежуток до 30 дней и будут оснащены несколькими сотнями истребителей и кораблей.

Темы: Меркельармияденьги
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