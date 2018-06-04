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В Грузии четвертый день продолжаются протесты

Понедельник, 4 июня 2018, 01:04

В Тбилиси у здания Парламента четвертый день продолжаются протесты, к участникам акции присоединились оппозиционные партии.

Об этом пишет Грузия online.

К проходящей у здания Парламента в Тбилиси на проспекте Руставели акции протеста присоединились оппозиционные партии, в том числе, Единое национальное движение, Национально-демократическая партия, "Государство ради народа", Христианско-консервативная партия, Новая Грузия и "Новое единство для Грузии".

У микрофона на акции выступил Заза Саралидзе, отец Давида Саралидзе, убитого в декабре прошлого года подростка.

Позднее Заза Саралидзе сделал заявление в котором попросил о помощи "все политические партии". По его словам, со стороны правительства имели место провокации и неизвестные мужчины пытались увести его.

Вскоре после призыва Зазы Саралидзе на место прибыли представители оппозиционных партий.

Вместе с оппозиционными лидерами на акцию вернулся активист Звиад Куправа. По его словам, "двухдневная попытка Службы госбезопасности" по "разделению" и "расколу" общества стало основанием для объединения.

"Народ против системы, народ против Иванишвили", — заявил Куправа и вместе с лидерами оппозиции вошел в палатку перед зданием Парламента для консультаций с Зазой Саралидзе.

После кратких консультаций они в очередной раз призвали общество объединиться для смены "системы Иванишвили".

По заявлению представителя Единого национального движения Ники Мелия, в течение последних двух дней вся система, "начиная с силовых структур, и продолжая политическим руководством", отличалась "циничным отношением". По словам Мелия, "в этой стране система — это один человек, Бидзина Иванишвили", и этот человек "должен быть отстранен от бразд правления".

На смене власти заострил внимание также Георгий Вашадзе, лидер "Новой Грузии". По его словам, "Грузинская мечта" и "преступный режим, который сформировался, должны закончиться".

Лидер Национальной демократической партии Бачуки Кардава заявил, что объединились "почти все здоровые политические силы", и консультации продолжаются.


На месте находились также представители политической партии "Европейская Грузия". По их словам, они продолжат поддержку Зазы Саралидзе в виде участия в акции. Что касается "более конкретного сотрудничества", по словам представителя партии Отара Кахидзе, консультации по этому поводу будут продолжены.

Как сообщалось, участники акций обвиняют чиновников в развале уголовного дела об убийстве двух подростков в декабре прошлого года. Суд счел вину подозреваемых недоказанной. Протестующие считают, что генеральная прокуратура Грузии покрывает убийц.

Ранее на фоне массовых протестов из-за решения суда подал в отставку генеральный прокурор.

Темы: Грузия
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