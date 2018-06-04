В России разбился самолет, опылявший поля
Понедельник, 4 июня 2018, 08:36
Легкомоторный самолет разбился в Калачевском районе Волгоградской области Российской Федерации.
По предварительным данным, пилот погиб, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в экстренных службах региона.
"Сегодня в районе поселка Заря потерпел крушение легкомоторный самолет, который проводил опыление полей. Пилот, по предварительным данным, погиб", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что обстоятельства происшествия уточняются.