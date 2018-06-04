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В России разбился самолет, опылявший поля

Понедельник, 4 июня 2018, 08:36

Легкомоторный самолет разбился в Калачевском районе Волгоградской области Российской Федерации.

По предварительным данным, пилот погиб, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в экстренных службах региона.

"Сегодня в районе поселка Заря потерпел крушение легкомоторный самолет, который проводил опыление полей. Пилот, по предварительным данным, погиб", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что обстоятельства происшествия уточняются.

Темы: Росcияавиа
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