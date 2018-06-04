Бойцы ООС разминировали местность вокруг села Южное

Подразделения Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил, реагируя на заявление от Донецкой областной ВГА и обращения местных жителей 2 июня провели разминирование местности вокруг села Южное.



Об этом сообщает в понедельник пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.



Отмечается, что подразделения ГУ ГСЧС в Донецкой области, которые не включены в состав Объединенных сил, задачу по разминированию местности не выполняли, находясь в резерве.

17 мая командование Объединенных сил сообщило, что населенный пункт Южное в Донецкой области находится под контролем украинских военных.

После этого и в штабе ОС, и донецкие боевики сообщали о перестрелках возле этого населенного пункта.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, в Южном остается почти 70 мирных жителей, из них четверо детей в возрасте от 10 до 16 лет.

В министерстве отмечали, что боевики выжигают дома гражданских жителей в районе Чигири пгт Южное Донецкой области, чтобы заставить их покинуть поселок.