Подросток убил 13-летнюю девушку на Днепропетровщине

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Понедельник, 4 июня 2018, 10:33

Подросток из-за ссоры убил 13-летнюю девушку в Днепропетровской области.

Об этом сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Убийство произошло около часа ночи 2 июня в пгт. Илларионово Синельниковского района Днепропетровской области.

Полиция установила, что 1 июня вечером 13-летняя девушка ушла на дискотеку, после чего родители потеряли с ней связь. В этот же день тело несовершеннолетней обнаружили местные жители.

В совершении преступления правоохранители заподозрили 14-летнего парня, жителя этого же поселка. Было установлено, что подростки вместе ушли из дискотеки. На берегу пруда между ними произошел конфликт, в результате которого парень убил девушку.

3 июня юноше вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Парня задержали и поместили в изолятор временного содержания. По информации правоохранителей, ранее подозреваемый в убийстве уже привлекался к уголовной ответственности за завладение скутера.

Украинская правда
Темы: криминал Днепропетровская область
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