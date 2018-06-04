Россия заблокировала перевод средств на счет Гриба – отец

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Понедельник, 4 июня 2018, 11:19

Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет арестованного в России украинца Павла Гриба.

Об этом в Facebook сообщил его отец Игорь Гриб.

Таким образом, Павел не имеет возможности покупать лекарства и продукты питания.

"Долго мы требовали от администрации СИЗО позволить Павлу покупать (за собственные средства) жизненно необходимые лекарства и продукты питания. И вот новый "ход" российской стороны", - написал отец арестованного.

Игорь Гриб назвал такие действия России издевательством.

"Как выдержит больной организм, после 9,5 месяцев содержания, отсутствие лекарств и обычной чистой питьевой воды (приобретается в СИЗО) – не известно", - написал отец.  

Как сообщалось, Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси.

По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин, после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца еще 17 августа, до момента прибытия парня в Гомель.

Сейчас Гриб находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в подготовке взрыва на школьной линейке в Сочи.

Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.

Генконсульство Украины также неоднократно направляло обращения к российской стороне о возможности обследования юноши.

Однако, так и не получив ответа, Украина решила самовольно отправить группу врачей, которых к украинцу не пустили.

В РФ отвечали, что у Гриба нет проблем со здоровьем.

28 апреля Октябрьский райсуд Краснодара (РФ) продлил 19-летнему украинскому политзаключенному Павлу Грибу срок содержания в СИЗО еще на два месяца - до 4 июля.

Украинская правда
Темы: политзаключенные Росcия права человека
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