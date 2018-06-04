В Харькове разбили мемориальную доску декоммунизованному Жукову
Полиция устанавливает личности неизвестных, которые повредили мемориальную доску советскому маршалу Георгию Жукову на фасаде школы в Харькове.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Событие произошло 3 июня около 3 утра на улице Семинарской.
Отмечается, что на место происшествия выезжали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа местного отдела полиции.
"Информация о событии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Проверка продолжается", - подытожили в полиции.
Георгий Жуков был советским военачальником, маршалом; министром обороны СССР (1955-1957), членом президиума ЦК КПСС (1957), отличился многочисленными приказами о расстрелах красноармейцев и мародерством на оккупированных территориях Германии. Участник подавления Венгерской революции 1956 года.
Согласно данным Института национальной памяти, маршал Жуков находится в списке лиц, которые подпали под закон о декоммунизации.