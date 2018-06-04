В Харькове разбили мемориальную доску декоммунизованному Жукову

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Понедельник, 4 июня 2018, 11:45

Полиция устанавливает личности неизвестных, которые повредили мемориальную доску советскому маршалу Георгию Жукову на фасаде школы в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Событие произошло 3 июня около 3 утра на улице Семинарской. 

 

Отмечается, что на место происшествия выезжали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа местного отдела полиции.

"Информация о событии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Проверка продолжается", - подытожили в полиции.

Георгий Жуков был советским военачальником, маршалом; министром обороны СССР (1955-1957), членом президиума ЦК КПСС (1957), отличился многочисленными приказами о расстрелах красноармейцев и мародерством на оккупированных территориях Германии. Участник подавления Венгерской революции 1956 года.

Согласно данным Института национальной памяти, маршал Жуков находится в списке лиц, которые подпали под закон о декоммунизации.

Украинская правда
Темы: Харьков полиция декоммунизация
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