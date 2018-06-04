Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Харькове разбили мемориальную доску декоммунизованному Жукову

Понедельник, 4 июня 2018, 11:45

Полиция устанавливает личности неизвестных, которые повредили мемориальную доску советскому маршалу Георгию Жукову на фасаде школы в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Событие произошло 3 июня около 3 утра на улице Семинарской. 

 

Отмечается, что на место происшествия выезжали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа местного отдела полиции.

"Информация о событии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Проверка продолжается", - подытожили в полиции.

Георгий Жуков был советским военачальником, маршалом; министром обороны СССР (1955-1957), членом президиума ЦК КПСС (1957), отличился многочисленными приказами о расстрелах красноармейцев и мародерством на оккупированных территориях Германии. Участник подавления Венгерской революции 1956 года.

Согласно данным Института национальной памяти, маршал Жуков находится в списке лиц, которые подпали под закон о декоммунизации.

Украинская правда
Темы: Харьковполициядекоммунизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственники замглавы Львовской ОВА скупают землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Харьков
Побег из Харькова или исполнение приказа? Детали о деле эксначальника СБУ Харьковщины Романа Дудина, подозреваемого в госизмене
Россияне снова атаковали Харьков
В Офисе генпрокурора уточнили последствия удара по Харькову: 1 погибший, 3 раненых
Последние новости
10:12
фото Родственники замглавы Львовской ОВА скупают землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
Все новости...
Реклама: