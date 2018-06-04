В БПП обиделись, что оппозиция не оценила успех спецоперации с Бабченко

Руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что поскольку оппозиционные политики критикуют методы отечественных спецслужб в предотвращении убийства известного журналиста и дальнейших терактов, то им выгоден хаос.

Об этом он сказал во время согласительного совета в понедельник.

"Хочу напомнить, что на прошлой неделе украинские спецслужбы получили стратегическую победу над агентурой агрессора. Проведенная операция не только предотвратила убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, но и позволила разоблачить заказчика этого преступления", - заявил Герасимов.

По его словам, правоохранители раскрыли планы врага по подготовке схронов с оружием и взрывчаткой для дальнейшего совершения терактов на мирных территориях в Украине, а также получили список потенциальных жертв, которым будет предоставлена ​​госохрана.

"Учитывая достигнутые результаты, наибольшее удивление вызывает цинизм оппозиционных политиков, которые осуждают и власть, и правоохранителей в методах предотвращения убийству и последующих терактов", - сказал руководитель фракции БПП.

По его мнению, своими заявлениями они доказывают, что для них "выгоднее нагнетание страха и увеличение напряжения в обществе, чем успех отечественных спецслужб в защите украинских интересов".

Как сообщалось, вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Комитет защиты журналистов (CPJ), ОБСЕ и "Репортеры без границ"раскритиковали такую спецоперацию.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

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Как стало известно, предполагаемым организатором убийства Бабченко является Борис Герман, который также является обвиняемым в других уголовных делах.

Суд постановил избрать для Германа меру пресечения в виде ареста. Во время заседания он заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика из фонда Путина.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко, будет предоставлена охрана.

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